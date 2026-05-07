Haberler

Sefer Yılmaz: "Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk"

Sefer Yılmaz: 'Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek Trenyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyeti taraftarlarına armağan ederek, şampiyonluk hedefinden bahsetti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendikspor galibiyetinin ardından, "Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk" dedi.

Trenyol 1. Lig play-off çeyrek finalinde Bodrum FK sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diyoruz. Maça gelince de tabii Pendikspor bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tek maçlık bir maç olduğu için de iki taraf da biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Buradan Pendikspor oyuncuları ve teknik sorumlusu Sinan Hocayı da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Daha önceki röportajlarımızda söylediğimiz gibi; inşallah 4 tane maçımız vardı, şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum'la burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Okan Buruk hayalini kurduğu imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu

Hayalini kurduğu imzayı atıyor
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Hakan Çalhanoğlu dev finali de kaçıracak

Milli yıldızımız dev finali kaçıracak
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta