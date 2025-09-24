Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Vanspor FK maçının ardından, "Bugün haklı bir galibiyet alarak yeniden üst sıralara yükseldik. Rakibimizi de centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, geçen hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını hatırlatarak, "Oyun üstünlüğü bizde olmasına rağmen taraftarımızı üzmüştük. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok kısa sürede çok iyi hazırlandık. Sakatlarımız ve yorulan oyuncularımız vardı ama üç günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirdik. Bugün haklı bir galibiyet alarak yeniden üst sıralara yükseldik. Rakibimizi de centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu. - MUĞLA