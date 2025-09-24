Haberler

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: 'Haklı bir galibiyet aldık'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek üst sıralara yükseldi. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, galibiyeti değerlendirirken rakip takımın centilmence mücadele ettiğini belirtti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Vanspor FK maçının ardından, "Bugün haklı bir galibiyet alarak yeniden üst sıralara yükseldik. Rakibimizi de centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, geçen hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını hatırlatarak, "Oyun üstünlüğü bizde olmasına rağmen taraftarımızı üzmüştük. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok kısa sürede çok iyi hazırlandık. Sakatlarımız ve yorulan oyuncularımız vardı ama üç günlük süreyi en iyi şekilde değerlendirdik. Bugün haklı bir galibiyet alarak yeniden üst sıralara yükseldik. Rakibimizi de centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
Komşu ülkede orduya katılan kadın askerlerin yaptığı rezilliğe bakın

Komşu ülkede kadın askerlerin rezilliğine bakar mısınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.