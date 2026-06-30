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Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Başkan vekili Selahattin Polat, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle çalışacaklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, teknik sorumlu Burhan Eşer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Bodrum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine başkan vekili Selahattin Polat ile kulüp yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Polat, geride kalan sezon play-off oynayarak Süper Lig hedefini son ana kadar kovaladıklarını ancak hedefe ulaşamadıklarını söyledi.

Burhan Eşer'in futbolculuktan yardımcı antrenörlüğe, ardından teknik sorumluluğa uzanan süreçte kulübe önemli katkılar sunduğunu belirten Polat, "Geçen sezon hocamızla bir yıllık sözleşme yapmıştık. Kendisi de her türlü fedakarlığı gösterdi. Hocamızla 2 yıllık bir sözleşme daha imzaladık. Yeni sezonda farklı bir anlayış ve yeni bir hedefle yolumuza devam edeceğiz. Yönetim olarak Bodrum FK'yi yeniden hak ettiği noktaya taşımak ve Süper Lig'e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Teknik sorumlu Burhan Eşer ise kendisine duyulan güvenden dolayı kulüp yönetimine teşekkür ederek, geçen sezon Süper Lig'e yükselemeseler de önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.

Kulübün geleceği adına genç oyuncuların takıma kazandırıldığını vurgulayan Eşer, "Geçen sezon arzuladığımız hedefe ulaşamadık ancak Bodrumspor'un geleceğini oluşturacak genç oyuncuları kulübe kazandırdık. Lig bittikten sonra farklı kulüplerden teklifler almama rağmen önceliğim her zaman Bodrumspor oldu. Ben buranın futbolcusuydum, kaptanlığını yaptım, şampiyonluklar yaşadım. Burası benim için sadece bir kulüp değil, benim takımım." ifadelerini kullandı.

Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için göreve devam ettiğini aktaran Eşer, şunları kaydetti:

"Bu sezon çok zorlu bir lig bizi bekliyor. Süper Lig'den gelen güçlü takımlar var. Ancak Bodrumspor her zaman hedefi yukarılar olan bir kulüptür. Taraftarımızın, basınımızın, yerel yönetimlerin ve tüm Bodrum'un desteğiyle hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Zor olacak ama güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Soru cevap şeklinde süren toplantıda yöneticiler, taraftarların bu sezon kendilerini yalnız bırakmaması çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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