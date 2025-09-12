Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz: 'Bu maç iyi bir ders oldu'

Haberler

Bodrum FK'nın Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sefer Yılmaz, yaşanan süreci değerlendirerek, rakiplerini tebrik etti ve karşılaşmanın gelecekteki maçları için önemli bir ders niteliğinde olduğunu belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz, Adana Demirspor maçının ardından, "Gelen gollerle de galibiyeti elde ettik. Bizim için bu iyi bir ders oldu. Sonunda üzülmediğimiz için çok da çıkaracağımız şeyler var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Öncelikle rakibimiz Adana Demirspor'u, teknik heyeti ve bütün futbolcularını tebrik ediyorum. Bugün çok yürekten bir mücadele verdiler. Zaten maçtan önce de söylemiştim; daha önce aldığı sonuçlar hiç bu takımın oynadığı oyunun karşılığı değildi. Çok iyi mücadele ettiklerini futbolcu arkadaşlarımıza da söyledik ama maçın başında biraz konsantrasyon eksikliği ya da rakibi küçümseme bize büyük bir ders olarak geri döndü. Hücumda etkisiz olduğumuz gibi gol de yedik, mağlup duruma düştük. Ondan sonra gerekli olan reaksiyonu verdik" diye konuştu.

İkinci yarıda formasyonda değişiklik yaparak tamamen atak üstünlüğünü ele aldıklarını belirten Yılmaz, "Gelen gollerle de galibiyeti elde ettik. Bizim için bu iyi bir ders oldu. Sonunda üzülmediğimiz için çok da çıkaracağımız şeyler var. Şimdi bundan sonra daha da iyi hazırlanıp, çünkü daha zorlu rakiplerle maçlarımız var. Arada bir kupa maçımız var salı günü. İnşallah bunları tek tek geçip üstlerdeki yerimizi korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

