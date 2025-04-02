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Bodrum FK Teknik Direktörü Morais, Lige Odaklanacaklarını Açıkladı

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Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör Jose Morais, maç sonrası yaptığı açıklamada lig odaklanacaklarını ve önlerindeki zorlu maçlara hazırlandıklarını belirtti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, artık lige odaklanacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak elenen Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Morais, skoru basit hataların belirlediğini belirterek, "Biz de takım olarak iyi oynadık. Bazı basit hataların sonucu belirlediğini düşünüyorum. Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza iyi olabilirdi. Belki yarı finale biz çıkabilirdik. Artık yapmamız gereken lige odaklanmak ve önümüzde zorlu maçlar var. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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