Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: 'Galibiyet İçin Sahadayız'

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında ağırlayacakları Sakaryaspor'u mağlup ederek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sakaryaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Müsabakanın hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadyumu'nda yaptığı antrenmanlarla sürdüren Bodrum ekibinde Teknik Direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Aslan gibi oyuncularımız var"

Galibiyetin önemine vurgu yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Birer puan alıyoruz ama bizim için yeterli değil. İki maçta da galibiyete yakın taraf bizdik. Sivas maçında beraberliğe üzüldük çünkü kazanan taraf biz olmalıydık. Ancak geride kaldı ve biz analizlerimizi yaptık.

Sakaryaspor zorlu ve güçlü bir rakip. Kadrosunu büyük ölçüde değiştirdiler. Keyifli ve güzel bir maç olacak. Biz 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi hazırlanıyoruz ve taraftarımıza özlediğimiz galibiyeti tattırmak istiyoruz. Transfer dönemi 12 Eylül'de bitiyor. Her an her şey olabilir. Eksiklerimizi biliyoruz, uğraşıyoruz. Ama önceliğim transfer değil, takım içindeki durum. Aslan gibi 27 oyuncum var.

Geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduk fakat Süper Lig'e giden 7-8 oyuncumuz bizimle değil. Celustka, Bardhi, Taylan, Üzeyir, Okita ve Puşcaş artık kadroda yok. Adana Demirspor'dan sonra ligin en genç ikinci takımıyız. Kadronun yüzde 50'si değişti ama iskeletimizi koruduk. İlk 11'de oynayan 6-7 oyuncumuz yok fakat onların yerine aslan gibi oyuncularımız var. Onlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA