Haberler

Burhan Eşer: "Devre arasında transfer arayışlarımız olacak"

Burhan Eşer: 'Devre arasında transfer arayışlarımız olacak'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, devre arasında transfer arayışları olacaklarını belirtti. Eşer, Sarıyer ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularının iyi mücadele ettiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'da Teknik Direktör Burhan Eşer, "Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, ligin 19. hafta mücadelesinde 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yapan yeşil-beyazlı ekip, Sarıyer karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devre arasına üst sıralarda girmeyi hedefliyor.

"Devre arasında transfer arayışlarımız olacak"

Devre arasında transfer çalışmalarının olacağını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Geçen hafta Amed'le sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli, oyuncularım çok iyi mücadele etti. Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Servet hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladı. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amed maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak" dedi.

Bodrum FK'nın genç oyuncularından Furkan Apaydın ise, "Şans geldikçe elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Tek isteğim şampiyon olmak. Önümüzde bir sürü maç var. Şampiyonluk kolay kazanılmaz, şampiyon olduğumuz senede çok fedakarlıklar verdik, sonunda bizi şampiyonluklar bekledi yine bekleyecek" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü