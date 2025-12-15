Haberler

Bodrum FK deplasmanlarda kayıp

Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Bodrum FK, dış sahada yaşadığı kayıplar nedeniyle Süper Lig potasının dışına çıktı. Son 5 deplasmandan 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşamış olan yeşil-beyazlılar, sıradaki karşılaşmasında lider Amed Sportif'i konuk edecek.

1'inci Lig'de Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, dış sahada yaşadığı kayıpların ardından Süper Lig potasından çıktı. Son 5 deplasman maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alabilen yeşil-beyazlılar 11 puan kaybetti. Son olarak gurbette Manisa FK'yı 4-0 yenebilen Bodrum FK, Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kaldı. Ardından üst üste Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor'a 1-0 ve Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Ege temsilcisi Erzurum'da da galibiyet hasretini dindiremedi.

Bodrum FK'nın Süper Lig yarışında çekiştiği rakipleri de haftayı kayıplarla geçti. Sadece Amed Sportif maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturdu. 4'üncü sıradaki Bodrum FK'nın üzerinde yer alan Pendikspor ve Esenler Erokspor berabere kaldı. Lider Amed Sportif'in 4 puan, 2'nci Pendikspor'un 2 puan ve 3'üncü Esenler Erokspor'un da 1 puan gerisinde yer alan yeşil-beyazlılar bu hafta evinde Amed Sportif'i konuk edecek. Teknik Direktör Burhan Eşer, kayıpları telafi edeceklerini ve yarıyın içinde olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

