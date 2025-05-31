Bodrum FK Süper Lig'e Veda Ediyor, Beşiktaş 3'üncülük İçin Mücadele Edecek

Bodrum FK Süper Lig'e Veda Ediyor, Beşiktaş 3'üncülük İçin Mücadele Edecek
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Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk sezonunda küme düşmesi kesinleşti. Son maçında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş, 3'üncü olabilmek için galibiyet hedefliyor.

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşmesi kesinleşen Bodrum Futbol Kulübü, yarın son maçında evinde 3'üncülük şansı bulunan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 5 bin, maraton 2 bin 500, kale arkaları bin 250, misafir tribünü bin 500 TL olarak satışa çıkarken, öğrenci ve kadın taraftarlar maçı 48 TL karşılığında izleyebilecek. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan orta saha Musah Mohammed'in durumu maç saatinde netleşecek.

Küme düşmesi kesinleştikten sonra formalite niteliğindeki Süper Lig'e veda maçına çıkacak Bodrum FK, gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek. Beşiktaş ise 3'üncü olmak için kazanmayı hedefleyecek. Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, 3'üncü olduğu takdirde turnuvaya Play-Off yolundan başlayacak. 3'üncü durumdaki Samsunspor'u 2 puan geriden takip eden siyah-beyazlılar kazanır, Samsunspor ise puan kaybederse Beşiktaş 2024-2025 sezonunu 3'üncü tamamlayacak. Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais de takımıyma son maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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