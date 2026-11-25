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TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste galibiyetlerle play-off potasına adını yazdırmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, sezona kötü başlamasına rağmen toparlanmayı başardı. 1'inci Lig'de oynadığı dönemlerde sürekli üst sıralarda yer alan ve 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.

İlk 6 haftada 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan toplayabilen Bodrum FK, zirve ve play-off yarışının epey gerisinde kaldı. İlk galibiyetini 7'nci haftada Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenerek elde eden Bodrum FK, 9'uncu haftadan sonra adeta şaha kalktı. Yeşil-beyazlılar son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige ağırlığını koydu. Bu periyotta 16 puan toplamayı başaran Ege temsilcisi 24 puana ulaşıp 7'nci sıraya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı