Bodrum FK, Samsunspor'a 2-1 Yenik Durumda
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Seferi'nin pasında Bardhi'nin ortasında ceza sahasında Ahmet'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-0
10. dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde Souza ile Seferi çarpıştı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Seferi'nin elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
12. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu kaleci Sousa'nın sağından filelere gönderdi. 1-1
38. dakikada Van Drongelen'in ortasında arka direkte Dimata topu ağlara yolladı. 1-2
Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncı
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Ahmet Aslan, Bardhi, Okita, Seferi
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Puşcaş, Brazao, Mohammed, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Dimata
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Mouandilmadji, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Ahmet Aslan (dk. 3) (Bodrum FK), Ntcham (dk. 12), Dimata (dk. 28) (Samsunspor) - MUĞLA