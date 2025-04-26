İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Bodrum FK, Samsunspor'a 2-1 Yenik Durumda

Bodrum FK, Samsunspor'a 2-1 Yenik Durumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Seferi'nin pasında Bardhi'nin ortasında ceza sahasında Ahmet'in vuruşunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-0

10. dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde Souza ile Seferi çarpıştı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Seferi'nin elle oynadığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

12. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ntcham, topu kaleci Sousa'nın sağından filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Van Drongelen'in ortasında arka direkte Dimata topu ağlara yolladı. 1-2

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Mehmet Akıncı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Ahmet Aslan, Bardhi, Okita, Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Puşcaş, Brazao, Mohammed, Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Marc Bola, Yunus Emre Çift, Olivier Ntcham, Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Dimata

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Muja, Soner Aydoğdu, Mouandilmadji, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Ahmet Aslan (dk. 3) (Bodrum FK), Ntcham (dk. 12), Dimata (dk. 28) (Samsunspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.