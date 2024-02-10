Bodrum FK, Sakaryaspor ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta kırmızı kart gören oyuncu ise Roshi oldu.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Erdoğan
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 29 Ahmet Aslan), Samet Yalçın, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 82 Haqı Osman), Furkan Apaydın (Dk. 82 Omar İmeri), Celal Dumanlı (Dk. 71 Brazao), Burak Çoban
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (Dk. 64 Samed Onur), Burak Süleyman, Donkor, Roshi, Simon (Dk. 77 Kasongo), Del Valle (Dk. 57 Dimitrov), Erdi Dikmen, Oğuz Yıldırım
Kırmızı kart: Dk. 79 Roshi ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.