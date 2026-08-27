Bodrum FK, Haitili Providence'yi kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, son olarak Hollanda'nın Almere City takımında oynayan Haitili futbolcu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Providence, Haiti Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Haitili oyuncu Ruben Providence'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda temsilcisi Almere City forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Providence'nin Haiti Milli Takımı'ın 52 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Providence'ye yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diler, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA