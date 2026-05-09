Bodrum FK'nın inancı tam

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda evinde Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek eleyen ve yarı finalde Arca Çorum FK ile eşleşen Bodrum Futbol Kulübü'nü final heyecanı sardı. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e geri dönmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, Çorum FK ile ilk maçını pazartesi günü evinde oynayacak. Sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan Bodrum FK takımı maçın rövanşını ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da oynayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Takımımız 2 sene önce de play-offlardan zaferle ayrılıp Süper Lig'e çıkmıştı. Bodrum halkı aynı başarıyı bekliyor. Yeniden Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. İki aşamalı zorlu maçlar oynayacağız. Amacımız önce final ardından Süper Lig" dedi.

