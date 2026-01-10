Haberler

Bodrum FK, Pendikspor deplasmanında galibiyet arayacak

1'inci Lig'de zor bir dönem geçiren Bodrum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, kazanarak yeniden çıkış yapmak istiyor.

1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp zirve yarışından uzaklaşan Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında yarın önemli rakiplerinden Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer zorlu bir deplasmanla ikinci yarıya başlayacaklarını belirterek, "İlk yarının son haftalarında istediğimiz skorları alamadık. Deplasmanlarda da kritik kayıplar yaşadık. Pendikspor iyi bir takım, zirveye oynuyor. Biz de ikinci devre için iyi hazırlandık. Kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

