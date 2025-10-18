Bodrum FK'nın Süper Lig Hedefi

1'inci Lig'deki zirve yarışında yarın İstanbul'da Esenler Erokspor'a konuk olacak lider Sipay Bodrum FK'da antrenmanı ziyaret eden Asbaşkan Selahattin Polat takıma güvendiklerini söyledi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Selahattin Polat, "Süper Lig'den düştükten sonra oyuncularımız daha hırslı ve azimli bir şekilde mücadele etmeye başladılar. Biz 1 dönemlik düştük, önümüzdeki sene inşallah aynı noktadayız. Oyuncularımız çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Önümüzdeki 3 maç kırılma noktalarımızdır. Erok maçında inşallah bunu başarıp yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefi için oyuncularımız ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'deyiz. İnşallah şampiyon olarak çıkarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor