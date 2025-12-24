Bodrum FK'yı üzen seri
1'inci Lig'de 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ilk kez kötü bir seri yakaladı. Deplasmanlarda da galibiyet alamayan Bodrum FK, bu hafta Sarıyer ile karşılaşacak.
1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, 32 puan ve averajla 4'üncü sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü, son 3 maçını kazanamayıp bu sezon ilk kez kötü bir seri yakaladı. Sezonun ilk 2 haftasını berabere tamamladıktan sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, son haftalarda ise düşüş yaşadı. Özellikle deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Bodrum FK, son 3 maçında Bandırmaspor'a (D) 2-0 yenilip, Erzurumspor'la (D) 2-2, Amed Sportif'le de golsüz berabere kaldı.
Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanamayan Bodrum FK, gurbette ise son 5 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Son olarak Manisa FK'yı dış sahada 4-0 yenen Ege temsilcisi, Esenler Erokspor ve Erzurumspor'la berabere kalıp, Boluspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti. Lider Pendikspor ve 2'nci Amed Sportif'in 4 puan gerisinde yer alan Bodrum FK bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkarak devreyi noktalayacak. Teknik direktör Burhan Eşer, İstanbul'da mutlak galibiyet hedeflediklerini dile getirdi.