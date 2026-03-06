Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK maçında ırkçı söylemlere tepki gösterdi

Güncelleme:
Bodrum FK'nın Iğdır FK ile oynadığı Türkiye Kupası maçında, bir taraftarın oyuncu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı ifadeleri tepkiyle karşılandı ve taraftar gözaltına alındı. Maç sonrası Bodrum taraftarları Bacuna'ya destek vererek alkışladı.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son sınavında Iğdır FK'yla evinde golsüz berabere kalan Bodrum FK, tribündeki bir taraftarın ilk yarının 36'ncı dakikasında konuk ekip oyuncusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylemleriyle şoke oldu. İki takım oyuncuları ve Bodrumlu taraftarların tepkisiyle ırkçı söylemde bulunan taraftar İlçe Stadı dışına çıkarılıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Maçın ardından Bodrum taraftarları Bacuna'ya destek tezahüratları yaptı. Kendisine destek veren taraftarların bulunduğu tribüne giden Curaçao asıllı, 34 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Bacuna, taraftarlara alkışlarla teşekkür etti. Bodrum FK'nın sosyal medya hesapları da bu görüntüleri İngilizce, "Seni seviyoruz Bacuna" mesajıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
