Bodrum FK Liderliği Kayıp Etmedi: Erokspor ile 1-1 Beraberlik
Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Teknik direktör Burhan Eşer, takımının performansından memnun olduğunu ve her maçın final niteliğinde olacağını belirtti.

1'inci Lig'de zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en yakın takipçisi Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşan Bodrum Futbol Kulübü, rakibiyle 1-1 berabere kalıp haftayı lider bitirdi. İstanbul deplasmanında Fredy'nin golüyle ene geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, ilk yarının sonlarında yediği golle üstünlüğünü koruyamadı. Deplasmandan beraberlikle dönen Bodrum FK 21 puan ve averajla zirvedeki yerini kaybetmedi. Bodrum FK'nın en yakın takipçisi Çorum FK takımı oldu. Çorum temsilcisi Erokspor ve Bodrum FK'nın berabere kaldığı haftada Hatayspor'u yenerek 21 puana yükseldi.

Teknik direktör Burhan Eşer, milli ara sonrası çok zorlu bir maça çıktıklarını söyledi. Takımın genel performansından memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Sahaya elbette kazanmak için çıkmıştık. Öne de geçmeyi başardık. Netice deplasmanlardan alınan puan değerlidir. Liderliği bırakmadık. Yarış iyice kızıştı. Bizim adımıza her maç final niteliğinde olacak" dedi. Bodrum Futbol Kulübü bu hafta yine üst sıralarda mücadele eden Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
