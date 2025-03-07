Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü 73. dakikada Fredy'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy'nin sol çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
67. dakikada Bardhi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Brazao'nun gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
73. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-0
86. dakikada Cafu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir (Herelle dk. 87), Ali, Erkan (Brazao dk 64), Cenk Şen, Mohammed, Fredy, Ege (Seferi dk. 80), Okita (Enis dk. 64), Puşcaş (Dimitrov dk. 87), Ajeti
Yedekler: Kerem, Joseph, Süleyman, Asım, Serhat, Beyaz, Tunahan, Gökdeniz
Teknik Direktör: Jose Morais
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 86), Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan (Sinan Alkaş dk. 86), Güz, Barak (Can Keleş dk. 60), Hajradinoviç, Brekalo (Cafu dk. 76), Costa
Yedekler: Sinan, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Fredy (dk. 73) (Bodrum FK)
Sarı kart: Diogo (Bodrum FK) - MUĞLA