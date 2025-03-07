Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Trump bu kez İran'ı tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü 73. dakikada Fredy'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy'nin sol çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Bardhi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Brazao'nun gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

73. dakikada Ege'nin pasında topla buluşan ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

86. dakikada Cafu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir (Herelle dk. 87), Ali, Erkan (Brazao dk 64), Cenk Şen, Mohammed, Fredy, Ege (Seferi dk. 80), Okita (Enis dk. 64), Puşcaş (Dimitrov dk. 87), Ajeti

Yedekler: Kerem, Joseph, Süleyman, Asım, Serhat, Beyaz, Tunahan, Gökdeniz

Teknik Direktör: Jose Morais

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 86), Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan (Sinan Alkaş dk. 86), Güz, Barak (Can Keleş dk. 60), Hajradinoviç, Brekalo (Cafu dk. 76), Costa

Yedekler: Sinan, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Fredy (dk. 73) (Bodrum FK)

Sarı kart: Diogo (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı
img

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
img

Öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte futbol tarihinin en pahalı takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan müjde: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz

Erdoğan'dan esnafa müjde! Kredi limiti arttırıldı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.