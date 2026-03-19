Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor

Bodrum FK, Diogo Sousa'yı bekliyor
Bodrum Futbol Kulübü, Iğdır FK ve Boluspor galibiyetleri sonrası Play-Off yolunda ilerlerken, sakatlanan kalecisi Diogo Sousa'nın iyileşmesini bekliyor. 11 maçtır forma giyemeyen Sousa'nın milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

1'inci Lig'de üst üste Iğdır FK ve Boluspor galibiyetleriyle Play-Off yolunda işini sağlama alan Bodrum Futbol Kulübü, sakatlanan kalecisi Diogo Sousa'nın yolunu gözlüyor. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 11 maçtır forma giyemeyen Portekizli eldivenin hızla iyileştiği ve milli ara sonrası takıma döneceği kaydedildi. Yeşil-beyazlılarda 2022-2023 sezonundan bu yana görev yapan 27 yaşındaki eldiven, bu sezon 20 maça çıktı. Sousa son olarak 20'nci haftada deplasmanda oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Pendikspor maçında forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda
Sadettin Saran'dan Mustafa Varank'a esprili yanıt: Benim kendi baklavalarım var

''Baklava getirirdik size'' diyen Mustafa Varank'a verdiği cevap bomba