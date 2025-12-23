Haberler

Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından gerginlik çıktı

Güncelleme:
Bodrum FK ve Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maç sonrası taraftarlar arasında çıkan gerginlik, polis tarafından yatıştırıldı. Maç 0-0 berabere tamamlandı.

Sipay Bodrum FK ile Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından çıkan gerginlik polis ekiplerince yatıştırıldı.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Taraftarlar birbirlerine cam şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stattan ayrılan taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti.

Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da hazır bekletildi.

Misafir takımın taraftarlarının otobüsleri, ekiplerin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında bölgeden ayrıldı.

Öte yandan misafir takımın otobüsünün camı atılan bir taş sonucunda kırıldı. Polis ekipleri, taraftar ve futbolcuların bulunduğu otobüslere Milas ilçesine kadar eşlik etti.

Kent merkezinde bir süre tedbir alan kolluk kuvvetleri, olayların yatışması üzerine normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
