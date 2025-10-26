Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Bodrum FK, Iğdır FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Iğdır FK'yı 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Brazao ve Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Conte'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Brazao'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada Fredy, kaleci Sinan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtarak kaleye gönderdi ancak Güray çizgi üzerinden topu çıkardı.

79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Ali Habeşoğlu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Mert Yılmaz dk. 46), Musah Mohammed, Fredy (Ege Bilsel dk. 90), Ahmet Aslan (Dimitrov dk. 87), Brazao (Yusuf Sertkaya dk. 87), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 68), Seferi

Yedekler: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Furkan Apaydın, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Antoine Conte, Güray Vural (Caner Cavlun dk. 76), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Rotariu dk. 62), Ahmet Emin Engin (Bruno dk. 62), Eyüp Akcan (Ali Kaan Güneren dk. 90), Fofana, Koita (Valentin Eysseric dk. 90)

Yedekler: Muhammet Tepe, Alperen Selvi, Ali Kaan Güneren, Serkan Asan, Valentin Eysseric, Rene, Gianni, Özder Özcan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Brazao (dk. 51), Ali Habeşoğlu (dk. 79) (Bodrum FK)

Sarı kart: Celal Dumanlı, Ajeti (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.