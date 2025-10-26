Haberler

Bodrum FK, Iğdır FK'yi 2-0 Geçti

Bodrum FK, Iğdır FK'yi 2-0 Geçti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig 11. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, takımın ikinci yarıda gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtirken, rakip teknik direktör İbrahim Üzülmez ise yenilgi için üzgün olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, takımın maçta çok güzel oynadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin son beş haftanın en fazla puan toplayan, en başarılı takımı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunu ilk yarıda oynadıkları oyunla da gösterdiler. Başta Iğdırspor ve teknik direktörleri İbrahim hocayı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. İlk yarıda buna çok fazla karşılık veremedik." dedi.

Devre arasında oyuncu değişiklikleri ve oyun planındaki revizyonlarla ikinci yarıda gerçek Bodrumspor'u tekrar sahada gösterdiklerini anlatan Yılmaz, "Attığımız gollerle de güzel bir galibiyet aldık. Zor bir haftaydı. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada üç puan alıp puan farkını artırdık. İnşallah sezon sonuna kadar lider gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez, yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.

Maçta siyahla beyaz gibi geçen bir ilk yarı ve ikinci yarı olduğunu dile getiren Üzülmez, "Süper Lig tecrübesine sahip 7-8 oyuncusu bulunan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk 45 dakikalık oyunumuza baktığımızda, saha içinde doğru işler yapan, rakibe yakın oynayan, gol pozisyonu üreten ve rakibe geçiş imkanı vermeyen bir oyun sergiledik. Gol attık, sayılmadı." dedi.

İkinci yarıda basit bir gol yediklerini kaydeden Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim kalitemizde ve tecrübemizde bir takıma yakışmayan bir gol yedik. Evet, futbolda hatalar vardır o pozisyonda da hatalar yaptık. Ancak bu kadar saha içinde kırılgan olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üstesinden gelebilecek kaliteye sahip olduğumuzu biliyorum. Yediğimiz golden sonra kontrolü biraz rakibe veren görüntü sergiledik. Bu da bizim adımıza ders çıkarmamız gereken bir ikinci yarı oldu. Bugün de doğru işler yaptık ama ikinci yarıdaki oyunumuz maalesef kaybetmemize neden oldu."

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Haberler.com
