Haberler

Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK maçında futbolculara ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftar nedeniyle maç durdu. İki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda ırkçı söylemlerde bulunan taraftar stadyumdan çıkarıldı.

  • Bodrum FK ile Iğdır FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında, Iğdır FK futbolcusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylem nedeniyle oyun durdu.
  • Tribündeki ırkçı söylemde bulunan taraftar, güvenlik tarafından stadyumdan çıkarıldı.
  • Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı kaptanı olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ırkçılık skandalı damga vurdu.

IRKÇI SÖYLEMDE BULUNDU

Maçın 37. dakikasında Iğdır FK'nın ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı Curaçaolu futbolcu Leandro Bacuna'ya yönelik gerçekleşen ırkçı söylem sonrası iki takım futbolcuları da maçı bıraktı. İki takım oyuncuları, tribündeki ırkçı söylemi yapan taraftarın dışarıya çıkarılmasını istedi. Tribündeki ırkçı taraftar tespit edilip güvenlik tarafından dışarı çıkarılana kadar oyun durdu.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Geride bıraktığımız günlerde görevinden istifa eden teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan Karayip ülkesi Curaçao Milli Takımı'nın kaptanı olan Leandro Bacuna, TFF 1. Lig'i uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Tırt

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi

Trump'ın hedefinde iki Avrupa ülkesi var