Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bodrum FK - Iğdır FK maçında futbolculara ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftar nedeniyle maç durdu. İki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda ırkçı söylemlerde bulunan taraftar stadyumdan çıkarıldı.
- Bodrum FK ile Iğdır FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında, Iğdır FK futbolcusu Leandro Bacuna'ya yönelik ırkçı söylem nedeniyle oyun durdu.
- Tribündeki ırkçı söylemde bulunan taraftar, güvenlik tarafından stadyumdan çıkarıldı.
- Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı kaptanı olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ırkçılık skandalı damga vurdu.
IRKÇI SÖYLEMDE BULUNDU
Maçın 37. dakikasında Iğdır FK'nın ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı Curaçaolu futbolcu Leandro Bacuna'ya yönelik gerçekleşen ırkçı söylem sonrası iki takım futbolcuları da maçı bıraktı. İki takım oyuncuları, tribündeki ırkçı söylemi yapan taraftarın dışarıya çıkarılmasını istedi. Tribündeki ırkçı taraftar tespit edilip güvenlik tarafından dışarı çıkarılana kadar oyun durdu.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK
Geride bıraktığımız günlerde görevinden istifa eden teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan Karayip ülkesi Curaçao Milli Takımı'nın kaptanı olan Leandro Bacuna, TFF 1. Lig'i uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.