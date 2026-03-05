Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ırkçılık skandalı damga vurdu.

IRKÇI SÖYLEMDE BULUNDU

Maçın 37. dakikasında Iğdır FK'nın ara transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı Curaçaolu futbolcu Leandro Bacuna'ya yönelik gerçekleşen ırkçı söylem sonrası iki takım futbolcuları da maçı bıraktı. İki takım oyuncuları, tribündeki ırkçı söylemi yapan taraftarın dışarıya çıkarılmasını istedi. Tribündeki ırkçı taraftar tespit edilip güvenlik tarafından dışarı çıkarılana kadar oyun durdu.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Geride bıraktığımız günlerde görevinden istifa eden teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alan Karayip ülkesi Curaçao Milli Takımı'nın kaptanı olan Leandro Bacuna, TFF 1. Lig'i uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.