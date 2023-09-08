Bodrum FK, gurbetçi stoper Kaan Berk Bengi'yi kadrosuna kattı

Bodrum FK, U17 ve U18 Milli Takımı'nda da görev yapan gurbetçi stoper Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BODRUM,

MUĞLA'nın 1'inci Lig'deki iddialı temsilcisi Bodrum FK, kadrosunda U17 ve U18 Milli Takımı'nda da görev yapan gurbetçi stoper Kaan Berk Bengi ile güçlendirdi. Almanya'da Bayern Münih'in altyapısında yetişerek genç milli takımlarda 7 kez ay-yıldızlı formayı giyen Kaan Berk'le 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.