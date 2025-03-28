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Bodrum FK - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Luis Godinho

Bodrum FK - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Luis Godinho
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli Luis Godinho olacak. Maç, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanancak Bodrum FK- Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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