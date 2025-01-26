Bodrum FK Eyüpspor Maçının İlk Yarısında Eyüpspor Önde
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün 12. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını Eyüpspor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan ortasında ceza saha içinde Tayfur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada orta sahada topu kazanan Mohammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
31. dakikada Okita'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Seferi, Fredy, Okita, Puşcaş
Yedekler: Gökhan Akkan, Z. Dimitrov, E. Beyaz, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, C. Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Emre Akbaba
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Yalçın Kayan, Batuhan Üzgül, Hamza Akman, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Gol: Tayfur Bingöl (Eyüpspor dk. 12)
Sarı kart: Luccsa Claro (Eyüpspor) - MUĞLA