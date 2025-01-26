Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Bodrum FK Eyüpspor Maçının İlk Yarısında Eyüpspor Önde

Bodrum FK Eyüpspor Maçının İlk Yarısında Eyüpspor Önde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün 12. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısını Eyüpspor 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Emre Mor'un sağ kanattan ortasında ceza saha içinde Tayfur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada orta sahada topu kazanan Mohammed'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

31. dakikada Okita'nın ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye vuruşunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Mohammed, Taylan Antalyalı, Seferi, Fredy, Okita, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Z. Dimitrov, E. Beyaz, Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, C. Herelle, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Emre Mor, Ampem, Emre Akbaba

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Yalçın Kayan, Batuhan Üzgül, Hamza Akman, Caner Erkin

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Tayfur Bingöl (Eyüpspor dk. 12)

Sarı kart: Luccsa Claro (Eyüpspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı
img

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
img

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.