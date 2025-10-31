Haberler

Bodrum FK, Erdoğan Çakmak'ı Vefatının 8'inci Yılında Andı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor'u 5-0 yenerek tur atlayan Bodrum FK, altyapısından yetişen Erdoğan Çakmak'ı vefatının 8. yılında unutmadı. Takım, maçta Çakmak için özel anma yaptı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda Zonguldakspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek tur atlayan Trendyol 1'inci Lig lideri Bodrum FK, altyapısında yetişen Erdoğan Çakmak'ı vefatının 8'inci yılında unutmadı. Yeşil-beyazlılar, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası henüz 17 yaşında hayatını kaybeden talihsiz futbolcuyu vefatının yıl dönümüne denk gelen maçta andı.

Bodrum FK'da Erdoğan gibi altyapıdan çıkan Ege Bilsel ve İsmail Tarım, takımlarının golünün ardından üzerine, "Erdoğan Çakmak 30.10.2017" yazdıkları tişörtü açtı. Bodrum FK futbolcuları maçın ardından soyunma odasında da birlikte poz verdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşma sonrası, "Senin için Edu, Altyapı oyuncumuz Erdoğan Çakmak'ı, aramızdan ayrılışının 8. yılında rahmetle ve özlemle anıyoruz" mesajını paylaştı.


