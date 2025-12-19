Bodrum FK Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup oldu
Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 10 dakika içinde 3 gol yiyerek 3-2 mağlup oldu. Ligde ise son 5 deplasman maçında galip gelemeyen ekip, 4 puan farkla lider Amed Sportif'i evinde ağırlamaya hazırlanıyor.
1'inci Lig'de bu sezon iç sahada topladığı puanları deplasmanda saçınca zirveden inen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış sahada 10 dakika içinde kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı. Ligde 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Bodrum, Türkiye Kupası B Grubu'nda Süper Lig'deki rakibi Genlerbirliği önünde Başkent'te 2 farklı öne geçti. Maçta 59 ve 69'uncu dakikalar arasında 10 dakika içinde 3 gol yiyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 31 puanla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum ekibi, 4 puan önünde 35 puanla liderliği devralan Amed Sportif'i pazartesi günü ağırlayacak. Evinde bu sezon son 7 maçını üst üste kazanan, iç sahada bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlılar zirvede rakibini yakalamaya çalışacak. Bodrum, bu sınavın ardından devreyi Sarıyer deplasmanıyla tamamlayacak.