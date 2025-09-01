Bodrum FK, Deplasmanda Serikspor'u 4-2 Geçerek 2'de 2 Yaptı

Bodrum FK, 1'inci Lig'deki ikinci maçında Serikspor'u 4-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Teknik direktör Burhan Eşer, galibiyetin ardından takımın eksiklerini gidermek için daha çok çalışacaklarını açıkladı.

1'inci Lig'de önceki hafta evinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bodrum FK, deplasmanda Serikspor'u da 4-2 mağlup edip 2'de 2 yaptı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yeşil-beyazlılar ilk 2 maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra çıkışa geçip seri yakaladı. Milli araya 8 puanla 3'üncü basamakta giren Bodrum FK, Antalya'daki galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Maçın ilk devresini Fredy'nin iki penaltı golüyle 2-0 önde tamamlayan Ege temsilcisi, Seferi ve Dimitrov'un golleriyle galibiyeti perçinledi.

Teknik direktör Burhan Eşer çok zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada daha çok çalışacaklarını ve eksiklerini gidereceklerini belirten genç teknik adam, "Takımımız daha da iyi seviyeye gelecektir. Hepimiz bunun için çok çaba sarf edeceğiz. Kazanıp araya girmek bizim adımıza çok önemli oldu" dedi. Bodrum FK aranın ardından evinde Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

