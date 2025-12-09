Bodrum FK gurbette eridi

1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanlarda aldığı üst üste yenilgilerin ardından yarışta büyük darbe yedi. Son olarak Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar 30 puanda kalarak 4'üncü sıraya geriledi. Dış sahada en son Manisa FK'yı 4-0'lık skorla geçen Bodrum FK, ardından oynadığı 4 deplasman maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İstanbul'da Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, üst üste Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor'a 1-0 ve Bandırmaspor'a da 2-0 mağlup olarak büyük avantaj yitirdi.

Evinde topladığı art arda 7 galibiyetle topladığı puanları deplasmanda dağıtıp Süper Lig potasının tekrar 2 puan gerisine düşen Ege temsilcisinde teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda yaşanan kayıpları telafi etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti. Yarıştan kopmadıklarını ifade eden genç teknik adam, devre arasına kadar 3 maça çıkacaklarını ve gerekli puanları toplayacaklarını söyledi. Bodrum FK, kalan 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. Bu hafta Erzurumspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, Amed Sportif'i ağırladıktan sonra ilk yarının son maçında İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak.