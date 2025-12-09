Haberler

Bodrum FK gurbette eridi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanlardaki üst üste yenilgilerle 4'üncü sıraya gerileyerek büyük bir darbe aldı. Teknik direktör Burhan Eşer, kalan 3 maçta puan toplamayı hedefliyor.

1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanlarda aldığı üst üste yenilgilerin ardından yarışta büyük darbe yedi. Son olarak Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden yeşil-beyazlılar 30 puanda kalarak 4'üncü sıraya geriledi. Dış sahada en son Manisa FK'yı 4-0'lık skorla geçen Bodrum FK, ardından oynadığı 4 deplasman maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İstanbul'da Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalan Bodrum FK, üst üste Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor'a 1-0 ve Bandırmaspor'a da 2-0 mağlup olarak büyük avantaj yitirdi.

Evinde topladığı art arda 7 galibiyetle topladığı puanları deplasmanda dağıtıp Süper Lig potasının tekrar 2 puan gerisine düşen Ege temsilcisinde teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda yaşanan kayıpları telafi etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti. Yarıştan kopmadıklarını ifade eden genç teknik adam, devre arasına kadar 3 maça çıkacaklarını ve gerekli puanları toplayacaklarını söyledi. Bodrum FK, kalan 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. Bu hafta Erzurumspor'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, Amed Sportif'i ağırladıktan sonra ilk yarının son maçında İstanbul'da Sarıyer'in rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
title