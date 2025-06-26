Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı

Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı
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Geride bıraktığımız sezon Bodrum Fk'yi çalıştıran Jose Morais, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Wahda'nın yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'e veda eden Bodrum FK ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam Jose Morais'in yeni takımı belli oldu.

AL-WAHDA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Portekizli teknik direktör Jose Morais, Birleşik Arap Emirlikleri'nin köklü kulüplerinden Al-Wahda'nın başına geçti. Morais, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı

BODRUM FK KARNESİ

Volkan Demirel'in ayrılığının ardından şubat ayında Bodrum FK'nın başına geçen ve 17 resmi maça çıkan Morais, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 59 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.41 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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