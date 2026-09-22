Bodrum FK'de 3 yabancı futbolcu milli takımlarına davet edildi

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kalıp sıralamada 8 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde 3 yabancı futbolcunun milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Yeşil-beyazlı formayı giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet alarak yeşil-beyazlı camiayı gururlandırdı. Orta sahada görev yapan Tomas Cruz, UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri için Lüksemburg A Milli Takımı kadrosuna seçildi. Genç forvet Elvir Gashijan, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri kapsamında Kosova U21 Millİ Takımı'na çağrılırken, diğer hücumcu Ruben Providence ise Concacaf Uluslar Ligi maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, milli davet alan oyuncuları için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Futbolcularımız Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence'ı tebrik ediyor, ülkelerinin millİ takım formalarıyla çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı