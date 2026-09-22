Haberler

Bodrum FK'de 3 yabancı futbolcu milli takımlarına davet edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK'de 3 yabancı futbolcu milli takımlarına davet edildi
Güncelleme:
+46 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1'inci Lig'de 8 puanla 14'üncü sırada bulunan Bodrum FK'de Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence milli takımlarına davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, üç futbolcu için tebrik mesajı yayımlayarak başarılar diledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kalıp sıralamada 8 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde 3 yabancı futbolcunun milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

Yeşil-beyazlı formayı giyen Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence, ülkelerinin milli takımlarından davet alarak yeşil-beyazlı camiayı gururlandırdı. Orta sahada görev yapan Tomas Cruz, UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri için Lüksemburg A Milli Takımı kadrosuna seçildi. Genç forvet Elvir Gashijan, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemeleri kapsamında Kosova U21 Millİ Takımı'na çağrılırken, diğer hücumcu Ruben Providence ise Concacaf Uluslar Ligi maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, milli davet alan oyuncuları için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Futbolcularımız Tomas Cruz, Elvir Gashijan ve Ruben Providence'ı tebrik ediyor, ülkelerinin millİ takım formalarıyla çıkacakları karşılaşmalarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi

İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Terminatör dövüşü gerçek oldu: Rakibini yerden yere vurdu