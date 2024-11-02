Bodrum FK'dan Teknik Direktör İsmet Taşdemir'e Veda

Bodrum Futbol Kulübü'nde geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Teknik Direktör İsmet Taşdemir için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla veda yemeği düzenlendi.

Bodrum'da bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Kulüp CEO'su Servet Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ve İsmet Taşdemir ile eşi Duygu Taşdemir katıldı.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, İsmet Taşdemir ile çok güzel işler başardıklarını belirterek, "Bize rüyamızda görsek inanmayacağımız başarılar yaşattı. Ona hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman kalbimizde olacak" dedi.

İsmet Taşdemir ise, burada çok güzel anılar biriktirdiğini ve zorlu yolları birlikte geçtiklerini söyleyerek, "Her güzel şeyin bir sonu var. Ancak burada oluşan bağ, kalplerimizi bir arada tutacak. Başkanımız her zaman benim için bir ağabey gibiydi. Bodrum artık benim evim. Taraftarlarımızdan tek ricam, bu takıma daha çok destek olmaları" diye konuştu. - MUĞLA