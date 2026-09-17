Bodrum FK'da Sousa tek kaldı

Bodrum FK'da Sousa tek kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eksi yabancı oldu.
TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eksi yabancı oldu. Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci 28'inci yaş gününü kutladı. Ege temsilcisine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, bulunduğu süre içinde hem 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu hem de Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sousa, Bodrum'da 1'inci Lig'de 2 kez final, 1 kez yarı final olmak üzere 3 kez play-offta kaleyi korudu. Yaz dönemlerinde birçok kulüp tarafından istenen Sousa, tercihini hep Bodrum'da kalmaktan yana kullandı. Sporting altyapısından yetişen Sousa, 2021-2022'de ilk olarak Antalyaspor'a geldi. Türkiye'deki 6'ncı senesine giren Sousa, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 103 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.