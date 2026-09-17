Haberler

Bodrum FK'da Sousa tek kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK'da Sousa tek kaldı
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eksi yabancı oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini alan bu hafta da deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına iddialı hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa takımın en eksi yabancı oldu. Yeşil-beyazlılarla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli kaleci 28'inci yaş gününü kutladı. Ege temsilcisine 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, bulunduğu süre içinde hem 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu hem de Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sousa, Bodrum'da 1'inci Lig'de 2 kez final, 1 kez yarı final olmak üzere 3 kez play-offta kaleyi korudu. Yaz dönemlerinde birçok kulüp tarafından istenen Sousa, tercihini hep Bodrum'da kalmaktan yana kullandı. Sporting altyapısından yetişen Sousa, 2021-2022'de ilk olarak Antalyaspor'a geldi. Türkiye'deki 6'ncı senesine giren Sousa, Süper Lig'de 33, 1'inci Lig'de 103 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 7 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'li rapçi Macklemore, Sheeran'ın turnesinden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistin'e bağışlayacak

“Özgür Filistin” dedi, turneden çıkarıldı! 1 milyon dolar bağışlayacak
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istedi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik

Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Son dakika! Sane kadro dışı kaldı
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu