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Bodrum FK'da Florian Loshaj tamam

Bodrum FK'da Florian Loshaj tamam
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, transferde son olarak Alagöz Holding Iğdır FK forması giyen Florian Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, transferde son olarak Alagöz Holding Iğdır FK forması giyen Florian Loshaj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel futbol kariyerinde MVV Maastricht, Roda JC, PoliIai, Cracovia, İstanbulspor ve Iğdır FK takımlarında forma giyen 29 yaşındaki Kosovalı merkez orta saha Loshaj, yeni sezonda Bodrum FK'da ter dökecek. Yeşil-beyazlı kulüpte iki farklı etap halinde yapılan Düzce Topuk Yaylası kampı da tamamlandı. Bodrumlu futbolcular iki günlük iznin ardından sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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