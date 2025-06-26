Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi

Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
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Bodrum FK, teknik direktörlük görevi için Burhan Eşer ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'den düşüp önümüzdeki sezon tekrar 1. Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burhan Eşer oldu.

BURHAN EŞER İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Geçen sezon tarihinde ilk kez boy gösterdiği Süper Lig'e veda eden ve son çalıştırıcısı Portekizli Jose Morais ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar Eşer ile anlaştı.

YARDIMCI HOCALIK YAPIYORDU

Kariyerinde ilk defa teknik direktörlük yapacak 40 yaşındaki Burhan Eşer, Bodrum FK'da daha önce futbolculuk ve 2 sezon boyunca teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı. Jose Morais'in ise yeni adresi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bodrum'dan ayrılan deneyimli teknik adam, BAE ekibi Al-Wahda'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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