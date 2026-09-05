Haberler

Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor'a Gönderdi

Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor'a Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRANSFER döneminin son gününde ileri uç oyuncularından Portekizli Pedro Brazao'yu Maccabi Haifa'ya gönderen Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor'a sattığı Ali Habeşoğlu'na da teşekkür mesajı yayınladı.

TRANSFER döneminin son gününde ileri uç oyuncularından Portekizli Pedro Brazao'yu Maccabi Haifa'ya gönderen Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor'a sattığı Ali Habeşoğlu'na da teşekkür mesajı yayınladı.

Transfer döneminde adı Hammarby ve Schalke 04'le de anılan 22 yaşındaki yıldız, haziran ayında da kendisine talip olan Trabzonspor'la son gün 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK'nın Ali Habeşoğlu için 5 taksit halinde 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli alacağı açıklandı.

SON GÜN İKİ GOLCÜ GİTTİ

Bodrum FK yönetimi genç futbolcuya teşekkür mesajında, "Teşekkürler Ali Habeşoğlu! Futbolcumuz Ali Habeşoğlu'nun transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ali Habeşoğlu'na kulübümüze verdiği emek ve yaşattığı güzel anlar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Ali!" ifadelerini kullandı. Son gün iki hücum oyuncusunu birden satan Bodrumspor transferde geçen hafta Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ı almıştı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü'nden alınan Ali Habeşoğlu attığı 14 golle parlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi

Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Net açıklama geldi
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar

Sağlıkçıları taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damatlığını giymeye gidiyordu! Burdur'da düğün günü yürek yakan kaza

Düğün günü yürek yakan kaza
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
Brezilyalı paralı askerin zor anları! Tonlarca kilo üzerinden böyle geçti

Üzerinden geçen tankı böyle kaydetti
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

Milyoner’de yarışmacı soruyu bilemedi, Bakan hemen paylaşım yaptı
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti

Ceza yazan polisi şehit etti! Saldırganın kimliğini duyan şok oldu
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama