Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor'a Gönderdi

TRANSFER döneminin son gününde ileri uç oyuncularından Portekizli Pedro Brazao'yu Maccabi Haifa'ya gönderen Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor'a sattığı Ali Habeşoğlu'na da teşekkür mesajı yayınladı.

Transfer döneminde adı Hammarby ve Schalke 04'le de anılan 22 yaşındaki yıldız, haziran ayında da kendisine talip olan Trabzonspor'la son gün 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK'nın Ali Habeşoğlu için 5 taksit halinde 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli alacağı açıklandı.

SON GÜN İKİ GOLCÜ GİTTİ

Bodrum FK yönetimi genç futbolcuya teşekkür mesajında, "Teşekkürler Ali Habeşoğlu! Futbolcumuz Ali Habeşoğlu'nun transferi konusunda Trabzonspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Ali Habeşoğlu'na kulübümüze verdiği emek ve yaşattığı güzel anlar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Ali!" ifadelerini kullandı. Son gün iki hücum oyuncusunu birden satan Bodrumspor transferde geçen hafta Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ı almıştı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü'nden alınan Ali Habeşoğlu attığı 14 golle parlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı