Bodrum FK, Çorum FK'yi 4-0 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Aldı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, kendi evinde Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçta goller Ahmet Aslan ve Fredy (iki gol) ile Gökdeniz tarafından kaydedildi. Çorum FK'de Kerem Kalafat, 22. dakikada kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sol kanattan Bodrum FK'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ahmet Aslan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
26. dakikada sağ kanattan Brazao'nun ara pasında ceza sahası içinde Fredy'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
75. dakikada Gökdeniz'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan, Fredy meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
87. dakikada Seferi'nin pasında kaleci Sousa ile karşı karşıya kalan Fredy topu ağlarla buluşturdu. 4-0.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66), Fredy (Mustafa Erdilman dk. 90), Yusuf Sertkaya (Ege Birsen dk. 80), Ahmet Aslan, Dimitrov (Ali Habeşoğlu dk. 80), Seferi (Omar Imeri dk 90)
Yedekler: Okita, Bahri Tosun, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 76), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Semih Akyıldız dk. 69), Oğulcan Çağlayan (Samudio dk. 46), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 76), Eze
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Ahmet Aslan (dk. 17), Fredy (dk. 26), Gökdeniz (dk.75), Seferi (dk. 87) (Bodrum FK)
Kırmız kart: Kerem Kalafat (dk. 22) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Caner Osmanpaşa, Samudio (Çorum FK), Furkan Apaydın, Seferi (Bodrum FK) - MUĞLA