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Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a 1-0 Mağlup Oldu

Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Rizespor'un golü Ali Sowe tarafından 83. dakikada, kafa vuruşu ile kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Çaykur Rize spor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci)

48. dakikada Bodrum FK'da Puscas, ceza yayı önünden kaleye çektiği şut isabetli olmadı.

54. dakika Rize spor'dan Zeqiri, sol çaprazda ceza sahasının önünden çektiği şut yandan dışarıya çıktı.

75. dakikada Bodrum FK'da Üzeyir, sağ çaprazda ceza sahasının önünden şut çekti, top az farkla dışarıya gitti.

83. dakikada Rize spor atağında Ghezzal, ceza sahası sol çaprazda topu içeriye çevirdi. Boşta kalan Sowe'un kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu: 0-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal

Bodrum FK: Dıogo Sousa, Üzeyir Ergün, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ondrej Celustka, Ahmet Aslan (Celal Dumanlı dk. 86), Alfredo Rıbeıro (Taylan Antalyalı dk. 60), Musah Mohammed (Samet Yalçın dk. 86), Pedro Brazao (Kenan Özer dk. 80), Zdravko Dimitrov (Ege Birsel dk. 80), George Puscas

Yedekler: Gökhan Akkan, Gabrıel Obekpa, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Haqı Osman

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Muhammet Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov (Anıl Yaşar dk. 81), Halil İbrahim Pehlivan (Mithat Pala dk. 72), Loannıs Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Olawoyin, Dal Varesanovic (Rachid Ghezzal dk. 72), Emrecan Bulut (Altın Zeqiri dk. 46), Vaclav Jurecka (Ali Sowe dk. 46)

Yedekler: Tarık Çetin, Muhamed Buljubasıc, Eray Korkmaz, Babajide David Akintola, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Ali Sowe (dk. 83) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ibrahim Olawoyin, Amir Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor), Arlind Ajeti, Celal Dumanlı (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Rizespor 3-sayfa Bodrum Futbol Spor Rize

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