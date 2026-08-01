Bodrum FK, Beşiktaş'tan iki genci kaptı
TRENDYOL 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK, Beşiktaş altyapısından iki genç oyuncuyla anlaşma sağladı.
TRENDYOL 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK, Beşiktaş altyapısından iki genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Beşiktaş U19 takımında görev yapan orta saha oyuncusu Kartal Cengizer (19) ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine U19'da görev yapıp Süper Lig'de 4, kupada 2 maça çıkan sol kanat Devrim Şahin'i (19) 1 yıllığına kiraladı.
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Futbol kariyerini Beşiktaş altyapısında sürdüren Kartal Cengizer, siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansın ardından kulübümüze transfer olmuştur. Futbol altyapısını Beşiktaş'ta tamamlayan Devrim Şahin, siyah-beyazlı forma ile A takımda Süper Lig deneyimi yaşarken, U19 Milli Takımı kadrosunda da yer almıştır" denildi.