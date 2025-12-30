Haberler

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı. Demir, yaptığı açıklamada kulübünü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini ifade etti.

  • Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.
  • Aşkın Demir Ocak 2026'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.
  • Aşkın Demir kulübü finansal açıdan dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini belirtti.

Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen TFF 1. Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

AŞKIN DEMİR GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Demir, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü'nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtti. Bodrumspor Sportif Faaliyetleri AŞ'de Ocak 2026'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını kaydeden Demir, bu süreçte kulübünü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini ifade etti.

TÜM EKİBE TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU

Görev süresi boyunca Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Demir, açıklamasında hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Demir, Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, genel kurulun ardından göreve gelecek yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden