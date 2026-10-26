Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi, Play-Off potasına 1 puan kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-1 yendi, Play-Off potasına 1 puan kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum FK, deplasmanda Antalyaspor'u Providence ve Berkay'ın golleriyle 2-1 yenerek son 3 maçta 3'te 3 yaptı. İlk 9 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı takım son 3 maçta 9 puan toplayıp 18 puana ulaştı; Play-Off potasıyla arasında 1 puan kaldı.

1'inci Lig'de ilk 9 maçta tek galibiyetle yetinerek kafalarda soru işaretleri yaratan Bodrum Futbol Kulübü son haftalarda 3'te 3'le Play-Off yarışına ortak oldu. Ligde ilk 9 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı takım sonradan açıldı. Sarıyer'i deplasmanda 4-1, Bandırmaspor'u evinde 2-1 yendikten sonra zorlu Antalyaspor deplasmanına çıkan teknik direktör Burhan Eşer'in öğrencileri 2-1'lik galibiyetle 3'te 3 yaptı. Rakibini Antalya'da Providence ve Berkay'la geçen Bodrum FK son 3 maçta 9 puan toplayıp 18 puanla Play-Off hattının ensesine yapıştı. Bodrum'un Play-Off potasıyla arasında 1 puanlık fark kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı

Gerçek olabilir mi? Paylaşılan mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi

Depremin izini silmeye çalışırken bir felaketi daha yaşadılar
1 milyon kişinin GSS borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat

1 milyon kişinin borcu silinecek! Aman bu kritik detaya dikkat
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı
Netanyahu'nun İran'a saldırı talimatına Genelkurmay Başkanı Zamir'den ıslak imza şartı

Netanyahu'ya ordudan şok yanıt! İran emri için ıslak imza istedi
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor