İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Bodrum FK, Antalyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Bodrum FK, Antalyaspor ile yaptığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz Bayraktar ve Zdravko Dimitrov attı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını Bodrum FK, 2-0 önde tamamladı.

Hakemler Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdulllah Bora Özkara, Kadir Beyaz

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Enis Bardhi, Fredy, Ahmet Aslan, Zdravko Dimitrov, George Puscas, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Pedro Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Jonathan Okita, Ege Bilsel

Teknik Sorumlu: Serdar Özdemir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Thalisson Kelven, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Andros Townsend, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Veysel Sarı, Jakub Kaluzinski, Sander Van de Streek, Berkay Topdemir, Sam Larsson, Braian Samudio.

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gökdeniz Bayraktar (dk. 6) (Bodrum FK), Dimitrov (dk. 11) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Safuri, Petrusenko (Antalyaspor), Fredy (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tonlarca altın aldılar! Aralarında Türkiye de var
img

Makyajsız hali olay oldu
img

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.