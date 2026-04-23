Bodrum FK, Amedspor deplasmanında play-off avantajı peşinde

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan üç puanla ayrılarak sıralamadaki avantajını korumayı hedefliyor.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 26 Nisan Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haftalarına girilirken play-off hattındaki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlılar, müsabakanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı oldukları gözlenirken takımın tamamen galibiyete odaklandığı belirtildi. Karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefleyen Bodrum FK, sahadan istediği sonuçla ayrılarak ligdeki konumunu korumayı amaçlıyor.

"Tek maçı evinde oynamak büyük avantaj"

Mücadele öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk hedefimiz play-off'a girmekti, bunu başardık. Ama dördüncülük, beşincilik çok daha önemli belki de; çünkü o tek maçı evinizde oynuyorsunuz, o büyük bir avantaj. İnşallah şu iki maçtan da yenilmeden, hatta ikisini de yenerek dördüncü veya beşinci girmek istiyoruz. Hem moralli hem formda play-off'lara, formumuzun da en üst seviyesine gelirsek bu bizim için büyük avantaj olacak. Onun için uğraşıyoruz işte, çalışmalarımız sürüyor. Son maçta da istediklerimizin çoğunu yansıttık. Belki galip gelemedik ama oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü, gol pozisyonu üstünlüğü özellikle bizdeydi. Bu konuda seyircimize de çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da bize öyle destek olurlar. Aynı istekle, kendimize güvenle, keyifle gördüğünüz gibi antrenmanlarla bu zorlu Amed maçına hazırlanıyoruz" dedi.

"Genç oyunculara yatırım yapıyoruz"

Genç oyunculara yatırım yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Bir avantaj olabilir söylediğiniz gibi ama o eşleşmelerde, özellikle tek maçlar çok değişken olabiliyor. O gün kim daha formdaysa ya da kimin daha az sakatı, cezalısı varsa; gününde olmak da çok önemli ama biz bütün planlarımızı play-off'ta final oynayacak şekilde; oyuncularımızı oraya en iyi şekilde, formda ve konsantre bir şekilde hazırlayacak antrenmanlarla yapıyoruz. İşte maçlarda bazı oyuncuları dinlendiriyoruz, bazı oyuncuları oynatıyoruz; herkesi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün planımız finale en hazır, kendine güveni en yüksek kadroyla iyi bir Bodrumspor olarak çıkmak. Tek hedefimiz bu. Yıllardır özellikle genç oyunculara bu kadar fazla yatırım yapan bir kulüp ben neredeyse görmedim; ben 25 yıldır bu işin içindeyim. Bu belki bir zorunlulukla oldu, bunu da ikinci yarıda aslında hep beraber görmüş olduk. İlk devre belki ilk 11 olarak hiç süre almayan 4-5 tane arkadaşımız, 8-10 tane maça ilk 11 başladı. Demek ki oluyormuş. Bu da tabii ki başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere bütün Bodrum camiasını sevindirmiştir. Ben de gurur duyuyorum. Keşke belki de daha önce şans verseydik bu arkadaşlarımıza. Bizim için gerçekten iyi oldu; hem onların bir şeyleri başarabileceğini gördük hem de bu yarışma modunda diğer ağabeylerinden ya da tecrübelilerden bir farkları olmadığını gördük. İnşallah böyle devam edecek. Hem yarışmacı hem de oyuncu yetiştiren bir Bodrumspor olarak inşallah devamı gelecek. Süper Lig'de olursa bizim için çok daha iyi olur. Oyuncu satmamız, buradan bir gelir elde etme imkanımız çok daha fazla olacak. Yani bu oyuncularımız Süper Lig'de de devam ederse inşallah Bodrumspor için çok daha iyi olur" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı