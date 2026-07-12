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Bodrum FK, Altınordu'dan Ege Arslan'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı

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Bodrum Futbol Kulübü, Altınordu altyapısında yetişen ve 37 resmi maçta forma giyen genç oyuncu Ege Arslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bodrum Futbol Kulübü, Altınordu altyapısında yetişen genç oyuncu Ege Arslan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-26 sezonunda Altınordu formasıyla 37 resmi maçta görev alan ve bunların 34'üne ilk 11'de başlayan Arslan'ın, sergilediği istikrarlı performansla dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, Türk futbolunun önemli altyapılarından biri olan Altınordu'da yetişen Arslan'ın yeni döneminde önemli başarılara imza atacağına inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ege Arslan, ailemize hoş geldin. Yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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