Bodrum FK, Adana Demirspor'u Yenerek 3'te 3 Yaptı

1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, milli aradan önceki galibiyetlerine bir yenisini ekleyerek Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Burhan Eşer, galibiyetin önemine vurgu yaparken, takım kaptanı Ali Aytemur ise 100. maçına çıkıp özel bir ödül aldı.

1'inci Lig'de milli aradan önce Sakaryaspor ve Serikspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Bodrum Futbol Kulübü, evinde Adana Demirspor'u da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen yeşil-beyazlılar 3 puanı 3 golle alarak serisini sürdürdü. İlk 2 maçını berabere tamamlayıp artından üst üste galibiyetler alan Ege temsilcisi 11 puana yükselerek üst sıralar için iddiasını gösterdi. Teknik direktör Burhan Eşer, milli aradan sonra alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirterek, "Adana Demirspor çok köklü bir camia. Geriye düştük ama inancımızı ve mücadelemizi kaybetmedik" dedi.

Seriyi sürdürmek için çok çalışacaklarını belirten Eşer, "Lig uzun maraton. Sezonun başında sayılırız. Maçlar kolay geçmiyor. Bu süreci puan kaybı yapmadan tamamlamak çok önemli. Takımımı kutluyorum, yapacak çok işimiz var" dedi.

Öte yandan Bodrum FK'nın kaptanı stoper Ali Aytemur, Adana Demirspor müsabakasıyla birlikte 100'üncü maçına çıktı. Başkan Aşkın Demir ve CEO Servet Çavuşoğlu, Ali'ye üzerinde 100 yazılı forma ve plaket takdim etti. Bodrum FK, transferin son gününde ise bonservisi Antalyaspor'da bulunan defans Mert Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
