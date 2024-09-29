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Bodrum FK, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Geçti

Bodrum FK, Adana Demirspor'u 1-0 Önde Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Bodrum FK'nın golü 13. dakikada Puşcaş'tan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada Dimitrov'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkteki Puşcaş kafa vuruşunu yaptı. Savunmada Semih'e çarpan top, kaleci Vedat'ı yanıltarak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Adana Demirspor'da Gravillon'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Salih, arka direğe doğru koşu yapan Aymbetov'a pasını gönderdi. Aymbetov'un tek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Kenan Özer, Haqi, Üzeyir Ergün, Murat Sipahioğlu, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Gravillion, Salih Kavrazlı, Alioui, Ali Yavuz Kol, Aymbetov

Yedekler: Murat Eser, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Burhan Ersoy, Tolga Takvimi, Ozan Demirbağ, Nourani, Fouge

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Gol: Puşcaş (dk. 13) (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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