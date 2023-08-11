Bodrum FK, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı

Bodrum FK, 2023-2024 sezonu formalarını sosyal medya hesaplarından tanıttı.

Yeşil-beyazlı kulübün Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan Atatürk formasının büyük beğeni topladığı belirtildi. Formanın göğüs bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ön plana çıkmasının görenleri duygulandırdığı bildirildi.

Forma tanıtımı için Atatürk özel klibi de hazırlandı. Bodrum FK, formayı sosyal medya hesaplarından, "Göğsümüzde bir çift mavi göz, izindeyiz Atam söz!" mesajıyla paylaştı.

Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Servet Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla bu sezon diğer kulüpler gibi kendilerinin de farkındalık yaratan bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Yönetim kuruluyla birlikte dizaynı çok beğendiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Formamızın lansmanını yaptık. Geri bildirimler çok olumu yönde oldu. Futbolcularımız çok daha önce görmüştü onlar da çok beğendi. Tüm formalarımız çok beğenilmişti ancak, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu forma daha da dikkati çekti. Oyuncularımız da bu formayı giymek için sabırsızlanıyor. Uygun olan ilk maçta bu formayı giyip bize de uğurlu gelmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bodrum FK olarak, her sezon formalarımızda o yılla alakalı toplumsal bir olaya parmak basmak, farkındalık yaratmak, dikkat çekmek için uğraşıyoruz. Bu farkındalık, iki sezon önce maalesef Bodrum ve çevresinde yaşanılan yangınlarla başlamıştı. O zaman orman formamız vardı. Formaya çok duygusal bir anlam yüklenmişti. Bu sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını anlamlandıran içerisinde Atatürk'ü barındıran bir forma olması da oyuncularımızı mutlu ediyor." diye konuştu.